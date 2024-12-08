شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز تقريرا بالحسابات البنكية قبل تسليم المهمة للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام تقريرا بالحسابات البنكية الخاصة بالاتحاد، قبل تسليم المهمة للمجلس الجديد.

وأكد مصدر لليوم السابع أن الاتحاد يسلم المجلس الجديد سيولة نقدية في الحسابين المصري والدولاري، وهو ما تم رصه في ميزانية الجبلاية عن العام الماضي.

وتعهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بإنهاء كل الملفات المُعلقة قبل تسليم المهمة للمجلس الجديد برئاسة هانى أبو ريدة، الذى سيبدأ عمله عقب إجراء الانتخابات يوم 10 ديسمبر الجارى.

وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة هانى أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.