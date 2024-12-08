شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لكأس الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون غداً، الإثنين، لوضع برنامج الفريق استعدادا لمباراته القادمة فى كأس إنتركوننتيننتال بعدما عادت البعثة صباح اليوم من جنوب أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة أورلاندو بيراتس التي أقيمت عصر أمس، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأنتهت بالتعادل السلبي.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية غداً الاثنين على ملعب مختار التتش، في بداية التحضير لمباراته القادمة أمام الفائز من مباراتي باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر.

وأكد مارسيل كولر أن الأهلي حصد نقطة مرضية بعد التعادل مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعبه ووسط جماهيره، مشددا على أن المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وأداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، ولاحت بعض الفرص أمام الفريق وكذلك بالنسبة للفريق المنافس لكنها لم تترجم إلى أهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

واستكمل كولر تصريحاته: بالتأكيد كنا نخوض المباراة بهدف الفوز، ولكن لا يجب أن نغفل قوة المنافس خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا أرى نتيجة التعادل مرضية، والخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر جيد في ظل صعوبة المباراة واللعب وسط أجواء مناخية صعبة جدا ودرجات رطوبة مرتفعة أثرت على الأداء.

أوضح كولر أن فريق أورلاندو سريع ومميز وصاحب تكتيك قوي على ملعبه وفرصه في الصعود قريبة للأدوار المقبلة، خصوصًا أنه متساوٍ في النقاط مع الأهلي بصدارة المجموعة.