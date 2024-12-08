شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي ومعاونوه الأجانب يقيمون بمشروع الهدف ترشيداً للنفقات والان مع تفاصيل الخبر

يقيم البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 ومعاونوه الأجانب بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك لترشيد النفقات، خاصة أن ميكالي كان يقيم من قبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وهو ما كان يكبد خزينة الجبلاية أكثر من مليون جنيه شهرياً، بخلاف الراتب الذي يتقاضاه الخواجة.

وصعد ميكالي مع منتخب الشباب إلي أمم أفريقيا 2025، بعد حصوله على المركز الثاني بتصفيات امم أفريقيا التي أقيمت في مصر وتحديدا بالإسماعيلية، بينما حصل منتخب المغرب على المركز الأول.