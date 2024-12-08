شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته فى الكونفدرالية أمام إنيمبا النيجيري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة التي تضم المصري البورسعيدي وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.

وبدأ الزمالك رحلته في النسخة الحالية من الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى في دور الـ"32" للبطولة بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات على ستاد القاهرة الدولى سجلهما أحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد "دونجا".

وفي المقابل، بدأ أنيمبا النيجيري مشواره بالكونفدرالية بتخطى عقبة اتوال فيلانت بطل بوركينا فاسو بالتعادل السلبى ذهاباً وإياباً ثم الفوز بركلات الترجيح 3-2 ثم الخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التى تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتى كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقى.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف فى القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من حمزة المثلوثى وناصر ماهر بسبب الإصابة كما يغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمود شيكابالا و ناصر منسي للإيقاف من الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث السوبر الأفريقي وأيضا محمد صبحي حارس الفريق الذي يغيب بسبب التاهيل من إصابة الظهر.

وطالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي في المجموعة لضمان التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية ضمن خطة حصد اللقب الثالث في تاريخ القلعة البيضاء.

في المقابل، أكد ييمي أولانريواجو المدير الفني لنادى أنيمبا النيجيري أنه يعلم جيدا مدى قوة الزمالك قبل لقاء الليلةى قائلا: "فريقي سيقاتل للفوز على الزمالك من أجل الخروج من عنق الزجاجة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المصري".

وأضاف "نتمسك بأمل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية"،وشدد مدرب إنيمبا على جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة الحاسمة، مشيدا بالعناصر التي يمتلكها الزمالك.

فريق انيمبا النيجيري تعادل في الأيام الأخيرة في الدوري المحلي في الديربي أمام نظيره فريق رينجرز سلبيا في مباراة متواضعة فنيا.

ويحتل فريق انيمبا المركز السادس بفارق 8 نقاط عن المركز الأول في الدوري النيجيري ومؤجل له مباراتين.

فريق انيمبا النيجيري تعثر في آخر 5 مباريات في الدوري المحلي ولم يحقق أي فوز وتعادل في 4 لقاءات في الدوري المحلي وخسر مباراة في الكونفدرالية امام المصري البورسعيدي.