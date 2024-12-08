شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفا ثقيلا على دجوليبا المالي فى دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، ضيفاً ثقيلا على دجوليبا المالي فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة باستاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، فى ثانى جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الأفريقى.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضاً عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 4-0.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

ويفتقد بيراميدز أمام دجوليبا المالى الليلة جهود كل من أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

من جانبه طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الثانى على التوالى دور المجموعات يزيد من حظوظ الفريق السماوى في تخطى هذا الدور والتأهل لنصف نهائي البطولة.

وتحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في المباراة طوال الـ 90 دقيقة، والحذر من استقبال أي أهداف، والعمل على تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الخصم على ملعبه ووسط جماهيره.

وأكد يورتشيتش أن فريق دجوليبا لا يستهان به ويضم عدداً من اللاعبين المميزين وسيكون ندًا قويًا لبيراميدز، وهو ما يجب العمل عليه طوال شوطى المباراة للعبور بها إلى بر الأمان.

ومن المنتظر أن يدفع كرونسلاف يورتشيتش بالقوة الضاربة في مواجهة دجوليبا وفى مقدمتهم ماييلى لقيادة الهجوم ومهند لاشين ومصطفى فتحى ورمضان صبحى في الوسط وأسامة جلال فى الدفاع.

وفي المقابل، أكد موديبو كوليبالي الأمين العام لنادي دجوليبا المالي أن فريقه لن يفرط في حظوظه للصعود لنصف نهائي الكونفدرالية وتخطى هذه المجموعة الصعبة قائلا: "بيراميدز فريق كبير ويمتلك موارد مالية تمكنه من توظيف لاعبين من مستوى عالِ وليس من الغريب تواجده في دور المجموعات وليس مستبعدا أن نراها يلعب في نهائي الأبطال رغم عدم مشاركته بصفة مستمرة في التشامبيونزليج ومعلوماتنا عنه ليس كبيرة".

وأضاف، "دجوليبا المالي طموحه أن يتأهل للدور المقبل عن هذه المجموعة على حساب الفرق الكبرى وسنتمسك بفرصنا في هذه المواجهات القوية، خصوصا أن المجموعة تضم ايضا الترجي التونسي هو فريق متمرس ولكننا سنلعب بحذر في هذه المباريات لأن كرة القدم حافلة بالمفاجآت ولكننا قادرين على التأهل وسنلعب بواقعية ونحترم الأندية المنافسة".