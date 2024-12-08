شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقدم شوقي غريب المدير الفنى للفريق فى مؤتمر صحفى غداً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:21 ص

أعلن نادي غزل المحلة عن إقامة مؤتمر صحفي، في الواحدة ظهر غداً الاثنين، لتقديم الجهاز الفني الجديد، وذلك بعد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة فى بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يقود شوقى غريب التدريبات الجماعية اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة زد فى بطولة كاس الرابطة يوم الخميس المقبل.

وحرص وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة ، على حضور تدريبات الفريق استعداداته لمواجهة زد فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك لدعم وتحفيز اللاعبين، قبل اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل.

وكان نادى غزل المحلة قد أعلن عن تعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد.