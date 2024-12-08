شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يواصل الغياب عن الأهلى فى مباراة كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، الغياب عن فريقه في مباراة كأس التحدي "كأس إنتركونتيننتال 2024"، المقرر لها الرابع عشر من ديسمبر الجاري، أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي؛ بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى نهاية مباراة فريقه أمام البنك الأهلى بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويسافر الأهلي إلى قطر لخوض مباراة كأس التحدي في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على فريق العين الإماراتي بثلاثية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة.

ويحتاج مصطفى شوبير من أسبوعين إلى 3 أسابيع للتعافي من إصابة الخلفية، وهو ما يجعل حظوظه فى اللحاق برحلة الفريق إلى قطر صعبة للغاية.

ومن المقرر أن يجري مصطفى شوبير أشعة رنين جديدة بعد 10 أيام، لتحديد تطورات الإصابة، ومدى استجابته للعلاج، وموعد عودته للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.