شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع أورلاندو سلبيا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة أورلاندو بيراتس التي أقيمت عصر أمس ، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأنتهت بالتعادل السلبي.

من جانبه، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أن الفريق حصد نقطة مرضية بعد التعادل مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف كولر، في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة: المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وأداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، ولاحت بعض الفرص أمام الفريق وكذلك بالنسبة للفريق المنافس لكنها لم تترجم إلى أهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

واستكمل كولر تصريحاته: بالتأكيد كنا نخوض المباراة بهدف الفوز، ولكن لا يجب أن نغفل قوة المنافس في لقاء أورلاندو خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا أرى نتيجة التعادل مرضية. والخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر جيد في ظل صعوبة المباراة «واللعب وسط أجواء مناخية صعبة جدا ودرجات رطوبة مرتفعة أثرت على الأداء».

واختتم كولر تصريحاته، مؤكدًا أن فريق أورلاندو سريع ومميز وصاحب تكتيك قوي على ملعبه وفرصه في الصعود قريبة للأدوار المقبلة، خصوصًا أنه متساوٍ في النقاط مع الأهلي بصدارة المجموعة.