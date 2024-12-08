شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى الغيابات أمام بلاك بولز الموزمبيقي فى مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ضيفاً على بلاك بولز الموزمبيقي باستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو عاصمة موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويقع النادى المصرى بالمجموعة الرابعة التى تضم الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، وبلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

واستهل المصري دور المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت باستاد السويس الجديد، بينما استهل بطل موزمبيق مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة.

وضم على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى 22 لاعباً استعدادا للقاء المرتقب وهم: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة لقاء المصري وبلاك بولز إلى الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول " عبد المجيد أولايدي " ، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم " أبو بكر عبد الله "بمهام الحكم الرابع.

ويدخل المصري مواجهة الليلة مفتقدا لجهود 4 لاعبين وهم، حسن علي، كريم بامبو، حسين فيصل، محمد دبش، حيث يعاني حسن علي من تمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب الثنائي كريم بامبو ومحمد دبش بإلتواء في الكاحل ، بينما يعاني حسين فيصل من شد بالعضلة الضامة.

ويتسلح فريق المصري بروح الانتصارات قبل استكمال المشوار الأفريقي، خاصة في ظل النتائج المميزة التي حققها الفريق البورسعيدي بمسابقة الدوري، حيث نجح أبناء علي ماهر في السيطرة على قمة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش 2-0، ثم تعادل سلبياً مع الجونة، وفاز على الزمالك في الجولة الثالثة 1-0، قبل أن يفوز في الجولة الماضية على بيراميدز بنفس النتيجة، متفوقاً على كبار الدوري ومتسلحاً بدفاع حديدي هو الأفضل في المسابقة المحلية حيث لم يستقبل أي أهداف.