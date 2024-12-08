شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه نجمة سيناء ودياً اليوم استعداداً لكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى عصر اليوم، الأحد، مباراة ودية مع نظيره نجمة سيناء باستاد جهاز الرياضة فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر لها 12 ديسمبر الجاري بالجولة الأولى.

ويكثف الطلائع استعداداته للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة فاركو فى كأس الرابطة، ثم مواجهة بتروجت يوم 19 ديسمبر باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

في نفس السياق، يعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات فاركو فى الدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البرتقالى قبل ملاقاته بكأس الرابطة.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.

على صعيد متصل، فاز فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني علي فريق قها بتسعة اهداف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر الخميس الماضى علي ستاد جهاز الرياضة.

وسجل أهداف الطلائع كل من أحمد الشيخ هدفين وهدف لكل من أحمد سمير وأحمد علاء وحامد الجابري ومحمد بسيوني وعلي حمدى ولويس وفارس صالح" ، وشهدت المباراة تألق عدد كبير من لاعبى الفريق على رأسهم أحمد الشيخ الذى سجل هدفين بجانب محمد بسيوني اللاعب الصاعد في صفوف الطلائع بعدما سجل هدفا وصنع آخر.