شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنيمبا النيجيري على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار الزمالك وإنيمبا النيجيري فى الكونفدرالية

بدأ الزمالك رحلته في النسخة الحالية من الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى في دور الـ"32" للبطولة بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف ثم فاز على بلاك بولز بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات على ستاد القاهرة الدولى سجلهما أحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد "دونجا".

وفي المقابل بدأ أنيمبا النيجيري مشواره بالكونفدرالية بتخطى عقبة اتوال فيلانت بطل بوركينا فاسو بالتعادل السلبى ذهاباً وإياباً ثم الفوز بركلات الترجيح 3-2 ثم الخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.

2_ حكم مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري

يدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من من، الرواندي جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين، والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.

3_ أرقام جوميز مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 46 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 27 فوزاً وتعادل فى 8 لقاءات، وتلقى 11 خسارة، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 89 هدفاً وتلقت شباكه 62 هدفا، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الأفريقى.

4_غيابات الزمالك أمام أنيمبا النيجيري

يغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من حمزة المثلوثى وناصر ماهر بسبب الإصابة كما يغيب عن صفوف الفريق الثنائي محمود شيكابالا و ناصر منسي للإيقاف من الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث السوبر الأفريقي وأيضا محمد صبحي حارس الفريق الذي يغيب بسبب التاهيل من إصابة الظهر.

5_مواجهات أنيمبا ضد الفرق المصرية

إنيمبا حقق 3 انتصارات فقط في تاريخه على الأندية المصرية، 2 أمام الإسماعيلي، وفوز على سموحة، وتعادل مرتين مع الأهلي وبيراميدز، وخسر 9 مرات، من جميع الفرق المصرية التي سبق ذكرها.