شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى افتتاحية الجولة الحادية عشرة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم في الثانية والنصف عصر اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة من دورى المحترفين بخمس مواجهات متكافئة، حيث يستضيف الترسانة نظيره كهرباء الإسماعيلية، كما يلتقى بترول أسيوط مع وادى دجلة، في الوقت الذى يخرج فيه بروكسى لمواجهة ديروط، والسويس مع أسوان، وبلدية مع راية.



يدخل كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الخامس اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على الترسانة صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط، ويسعى الشواكيش لمواصلة الانتصارات على أمل الدخول ضمن المربع الذهبى الذى يتيح المنافسة على الصعود لدورى الأضواء.



كما يخرج وادى دجلة صاحب الوصافة برصيد 21 نقطة لمواجهة بترول أسيوط صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة في مواجهة محفوفة بالمخاطر للضيوف، خاصة أن أصحاب الأرض دائما ما يحققون نتائج جيدة مع أهل القمة ونجحوا في الفوز على المقاولون المتصدر بهدفين دون مقابل.



كما يواجه ديروط على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية نظيره بروكسى صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة في لقاء يحاول فيه الفريقين خطف نقاط المباراة، أصحاب الأرض للهروب من منطقة الهبوط، وأبناء بروكسى من أجل استكمال مشوارهم الناجح في جدول الترتيب.



وعلى ملعبه يلتقى منتخب السويس المنتشى بالفوز الأخير خارج ملعبه على ديروط يستضيف أسوان المترنح والذى رحل مديره الفني حسام عبد العال لتدريب بلدية المحلة.



يدخل أبناء الغريب المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل أبناء الجنوب المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، وتختتم لقاء اليوم بلقاء بلدية المحلة صاحبة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة مع راية صاحب المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.