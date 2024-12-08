شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية فى نهائي هونج كونج للاسكواش للرجال والسيدات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتلتقي نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، مع نوران جوهر المصنفة الثانية، في المباراة النهائية للبطولة، في منافسة شرسة على صدارة التصنيف العالمي.

بينما في منافسات الرجال، يواجه علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، مواطنه مصطفى عسل المصنف الثاني في منافسة شرسة على صدارة التصنيف العالمي.



وتعتبر مواجهاتي اليوم، بمثابة قمة مصرية للاسكواش العالمي، حيث من المقرر أن ينتزع البطل والبطلة المتوجين باللقب، صدارة التصنيف العالمي.

وفاز مصطفى عسل في نصف النهائي على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-3, 11-2.

كما فاز علي فرج في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-7, 11-3, 11-8.

وفي منافسات السيدات، فازت نوران جوهر في نصف النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 6-11, 11-8, 11-8.

بينما فازت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، حيث انسحبت اللاعبة الأمريكية من الشوط الثاني للإصابة، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 9-2 rtd.