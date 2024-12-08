شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع دجوليبا المالى على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال الأفريقى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مجموعة بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا

يلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

2_حكم مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

3_ مشوار بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 4-0.



4_غيابات بيراميدز أمام دجوليبا المالى 4_غيابات بيراميدز أمام دجوليبا المالى

يفتقد بيراميدز أمام دجوليبا المالى الليلة جهود كل من أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

5_القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.