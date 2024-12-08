شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصري وبلاك بولز فى دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

تقام مباراة المصري وبلاك بولز في التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو عاصمة موزمبيق، ويقع النادى المصرى بالمجموعة الرابعة التى تضم الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية، بلاك بولز بطل موزمبيق، وإنيمبا بطل نيجيريا.

مشوار المصرى وبلاك بولز في دور المجموعات

استهل المصري دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بطل موزمبيق مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة.

قائمة المصري لمواجهة بلاك بولز

وضم على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى 22 لاعباً استعدادا للقاء المرتقب وهم: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته لحراسة المرمى، كريم العراقى، باهر المحمدى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، أحمد عيد، خالد صبحى لخط الدفاع، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطى، أمادو با، البنينى سامادو أتدجيكو لخط الوسط، محمد الشامى، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

طاقم حكام نيجيري لمباراة المصري وبلاك بولز

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة لقاء المصري وبلاك بولز إلى الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا، حكم الساحة "جوزيف أوجابور"، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

غيابات المصري أمام بلاك بولز

ويدخل المصري مواجهة الليلة مفتقدا لجهود 4 لاعبين وهم، حسن علي ، كريم بامبو ، حسين فيصل ، محمد دبش، حيث يعاني حسن علي من تمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب الثنائي كريم بامبو ومحمد دبش بإلتواء في الكاحل ، بينما يعاني حسين فيصل من شد بالعضلة الضامة.