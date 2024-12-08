موعد مباراة الزمالك أمام أنيمبا النيجيري اليوم الأحد فى الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك أمام أنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري تقام فى السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب جودسويل أكبابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدارلية الأفريقية.

الزمالك فاز فى الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز جهود 11 لاعباً في مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءات الغيابات كالتالي..

1- عمر عبد العزيز (فني)

2- محمد صبحي (إصابة)

3 - حمزة المثلوثى (إصابة)

4 - أحمد مجدى (إصابة)

5 - حسن أبو المعاطي (فني)

6 - محمد السيد (إصابة)

7 - أحمد حمدي (إصابة)

8 - محمد عاطف (فني)

9 - ناصر ماهر (إصابة)

10- شيكابالا (إصابة وإيقاف)

11 - ناصر منسي (إصابة وإيقاف).