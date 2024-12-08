موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا المالى اليوم الأحد فى دوري أبطال أفريقيا

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الأحد، 08 ديسمبر 2024 02:00 ص

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لمواجهة دجوليبا المالى اليوم، الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا المالى

يحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

بيراميدز نجح فى الفوز في الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء

حكم مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن رحلة مالي، أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.