الامارات | المنتخب يبدأ الإعداد لـ «خليجي 26» بعد الجولة العاشرة للدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعكف الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، على وضع برنامج إعداد متكامل تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في مشوار «الأبيض» الذي سيبدأ التحضير للبطولة الخليجية، عقب نهاية مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين التي ستختتم 17 الجاري.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن برنامج الإعداد يتضمن مرحلتين، الأولى خاصة بالتحضير لكأس الخليج العربي 26 المقررة في الكويت خلال الفترة من 21 الجاري إلى الثالث من يناير المقبل، والثانية تتعلق بخوض المرحلة الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تبقت خلالها أربع مباريات حاسمة تبدأ اعتباراً من مارس المقبل من خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الإيراني 20 مارس.

ويرصد بينتو من خلال متابعاته لمباريات الدوري مستويات اللاعبين تمهيداً لاختيار القائمة الرسمية التي سيخوض بها الأبيض الإماراتي مبارياته في البطولة الخليجية المرتقبة.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط خلف منتخب إيران المتصدر بـ(16 نقطة)، وأوزبكستان الثالث (13 نقطة).

ويدشن المنتخب مبارياته في كأس الخليج العربي بلقاء نظيره القطري في 21 الجاري ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكويت وعمان.

جدول مباريات المنتخب في «خليجي 26»

الإمارات - قطر: 21 ديسمبر الجاري.

الإمارات - الكويت: 24 ديسمبر.

الإمارات - عمان: 27 ديسمبر.