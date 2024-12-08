الامارات | «توز» يظفر بلقب «القرهود سبرينت» في ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «توز» المملوك لإسطبلات ضاحي، بإشراف المدرب بوبات سيمار بلقب سباق «القرهود سبرينت» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «ليستد» ومسافة 1200 متر، بعد فوزه أول من أمس، بالشوط الخامس والرئيس، ضمن الأمسية الثالثة من موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي أقيمت بأشواطها الثمانية على مضمار ميدان، بإجمالي جوائز مالية بلغت 1.8 مليون درهم، ونافس على ألقابها 74 من خيرة الخيول المحلية والدولية.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الخامس الذي أقيم برعاية «بيه إتش أي» للدعاية والإعلان، بجوائز بلغت نصف مليون درهم، وعرف خلاله الفارس تاغ أوشيه، كيفية قيادة الجواد «توز» للقبض على الصدارة مبكراً، قبل إطلاق العنان لقدراته عند دخول المنعطف الأخير، مبتعداً عن منافسيه، وقاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و10 ثوانٍ و61 جزءاً من الثانية، بفارق 5.7 أطوال عن صاحب المركز الثاني وحامل لقب نسخة العام الماضي الجواد «كلور آب»، لمالكه سيد حشيش، وإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، فيما ذهب المركز الثالث لصالح الجواد «مورنيغ» بشعار ناصر عسكر، وقيادة الفارس سيلفرستر دي سوسا، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وكان الجواد «هيرت أوف أونر» بشعار «جيم أند كلاين»، وإشراف المدرب جيمي كوستا، وقيادة الفارس أدري دي فريز، قد افتتح الأمسية بحصوله على لقب الشوط الأول الذي رعته شبكة الإذاعة العربية، بإجمالي جوائز بلغ 165 ألف درهم، وامتد لمسافة 1600 متر رملي.

وشهدت الأمسية سطوع اسم المدرب مصبح المهيري، بعد أن حققت الجياد التي يشرف على تدريبها، وتولى قيادتها الفارس دانيال تودهوب، ثلاثة انتصارات، استُهلت مع الجواد المهر «نايت» المملوك لكل من راشد وسعيد الشحي وتوفيق محمد، بتتويجه بلقب الشوط الثالث الذي امتد لمسافة 1400 متر رملي، وأقيم برعاية «بن غاطي للتطوير العقاري» بجوائز بلغ إجماليها 190 ألف درهم، وأُتبع بانتصارين في الشوطين الختاميين، مع الجواد «اليابري» لمالكه مبارك جمعة الجنيبي، الذي حقق الفوز في الشوط السابع الذي امتد لمسافة 2000 متر رملي، ورعته شركة «زهو» بجوائز بلغت ربع مليون درهم، وأعقب بانتصار الجواد «النصيب» لمالكه محمد الشحي في الشوط الثامن الذي امتد لمسافة 1200 متر، ورعته «ضمان ماركس» بإجمالي جوائز بلغت 200 ألف درهم.

وفي بقية النتائج، توج الجواد «ويلكم دريم» المملوك للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس بلقب الشوط الثاني المخصص لخيول فئة «التكافؤ» بمسافة 1200 متر رملي، ورعته «شبكة الإذاعة العربية» بإجمالي جوائز بلغ 165 ألف درهم.

وقبض الجواد «إزعاج» بشعار محمد السبوسي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كورنر بيسيلي على لقب الشوط الرابع الذي رعته «بن غاطي للتطوير العقاري» بجوائز بلغت 175 ألف درهم، وخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 2200 متر رملي.

ودشن الجواد «السهيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس بن كوين، أول انتصاراته في عالم السباقات، بفوزه بلقب الشوط السادس الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر رملي، ورعته «بي إتش أي» للدعاية والإعلان بجوائز بلغ إجماليها 165 ألف درهم.