الامارات | جودو الإمارات تتقلد برونزية «طوكيو غراند سلام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت لاعبة منتخب الجودو، بشيرات خرودي، برونزية بطولة «طوكيو غراند سلام» لوزن تحت 52 كيلوغراماً، بفوزها أمس، على اليابانية تاكيو تشي رين.

وتقام البطولة على صالة طوكيو «متروبوليتان» للألعاب الرياضية في اليابان، بمشاركة 274 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، وإجمالي جوائزها 154 ألف يورو، بإشراف الاتحاد الدولي.

وخسرت خرودي في الدور نصف النهائي أمام بطلة اليابان نانكوتسوبون في وزن تحت 52 كيلوغراماً، ثم فازت في ملحق المجموعة على بطلتي كوريا الجنوبية جانغ سيون، والمنغولية سورين بارام، وصولاً إلى تفوقها على بطلة اليابان وحصد البرونزية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الإمارات للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، في تصريحات صحافية: «إن الميدالية البرونزية خطوة مهمة لحصد مزيد من النقاط في مشوار التأهل لأولمبياد 2028، وإظهار المستويات المتطورة في البطولات العالمية، مشيراً إلى عدم مشاركة زميلها نارمند بيان في منافسات وزن تحت 66 كيلوغراماً بسبب الإصابة بشد عضلي».