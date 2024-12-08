الامارات | 5 ميداليات لمنتخب بناء الأجسام في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد لاعبو المنتخب الوطني لبناء الأجسام خمس ميداليات، ولقب «بطل أبطال» و«بطاقة احتراف» خلال المشاركة في البطولة العربية، التي اختتمت أول من أمس، في البحرين.

وفاز عدنان البلوشي بالميدالية الذهبية في فئة 175 سنتيمتراً، ولقب بطل الأبطال في الكلاسيك بناء أجسام، ونال بطاقة احتراف. وتقلد يوسف الحمادي ذهبية الكلاسيك لطول 170 سنتيمتراً، كما فاز بذهبية وزن 70 كيلوغراماً في منافسات بناء الأجسام، وحصد خالد بخيت فضية وزن 85 كيلوغراماً في بناء الأجسام، بينما نال يوسف حسن برونزية الفيزيك لطول 176 سنتيمتراً.