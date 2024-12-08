الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان - شباب الأهلي 16:45
الوصل - البطائح 16:45
النصر - دبا الحصن 19:30
عجمان - الشارقة 19:30
فولهام - أرسنال 18:00
توتنهام - تشيلسي 20:30
أتلتيكو مدريد - إشبيلية 00:00
نابولي - لاتسيو 23:45
دوري أبطال إفريقيا
دجوليبا - بيراميدز 20:00
الهلال - مازيمبي 23:00
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