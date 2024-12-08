الامارات | مدافع بايرن ميونيخ تحت أنظار الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن نادي الجزيرة مهتم بالتعاقد مع اللاعب إيريك داير، لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن «فخر أبوظبي» يرغب في التعاقد مع الدولي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قادماً من بايرن ميونيخ.

وأوضحت: «إيريك داير لا يفكر في الرحيل عن (البافاري) في يناير المقبل، رغم قلة مشاركاته مع النادي الألماني».

وأضافت: «مدافع منتخب إنجلترا لا يمانع في اتخاذ هذه الخطوة عقب نهاية الموسم، لذلك سيتأجل الحديث عن أي مفاوضات حول انتقاله إلى نادي الجزيرة الإماراتي أو أي فريق آخر».