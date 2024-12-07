الامارات | دوري أدنوك للمحترفين.. مهرجان أهداف للعين والوحدة وتعادل متأخر للجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل العين انتصاراً عريضاً على بني ياس 4-0، وضرب الوحدة مرمى العروبة 3-0، فيما تعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الجزيرة 1-1، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

على استاد هزاع بن زايد، سجل العين انتصاره الثاني على التوالي بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، على حساب ضيفه بني ياس، بعد مباراة تسيدها من بدايتها حتى النهاية.

وترجم ماتياس سيغوفيا أفضلية «الزعيم» بهدف أول من مهارة عالية بعدما استلم الكرة داخل الصندوق، وسدد كرة من مكان صعب في مرمى الحارس فهد الظنحاني «33»، ثم أضاف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني، قبل أن يعود اللاعب نفسه لإحراز الهدف الثالث من متابعة لكرة مرتدة من حارس بني ياس «74»، ثم بصم على «الهاتريك»، بإحرزاه الهدف الرابع من انفراد بمرمى بني ياس «88». وانتزع لابا صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف متقدماً بفارق هدف عن مهاجم الوحدة السوري عمر خريبين.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 13 نقطة ليقفز للمركز الخامس موقتاً مع بقاء مباراتين مؤجلتين له أمام كلباء وشباب الأهلي، في حين تجمد رصيد بني ياس عند سبع نقاط.

وعلى استاد آل نهيان، لم يجد الوحدة أي صعوبة في التغلب على العروبة، ليستعيد المركز الثالث بعد جولة واحدة من فقدانه لها، بعدما رفع رصيده بعد هذا الانتصار إلى 18 نقطة. وافتتح عمر خريبين «هداف الدوري» باب التسجيل لـ«العنابي» مع الدقيقة 34، بعد مراوغة وتسديدة أرضية استقرت على يمين الحارس.

وبعدها بدقيقتين، عزز أحمد نور الله تقدم فريقه بالهدف الثاني إثر كرة مرتدة من الدفاع سددها مباشرة وهو في مكان قريب من المرمى. وعزز ابراهيما ديارا تفوق الوحدة بإحرازه الهدف الثالث من مجهود فردي مميز «82».

وزادت الخسارة موقف العروبة صعوبة في جدول الترتيب بعدما ظل في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وخيم التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة مباراة كلباء والجزيرة، إذ تقدم «النمور» بهدف عبر نجمه الإيراني مهدي قائدي بمهارة عالية إثر مراوغة ناجحة أمام عمر تراوري من بين قدميه قبل أن يضع الكرة أرضية من تحت الحارس الدولي على خصيف «17». وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع حصل الجزيرة على ضربة جزاء وسط اعتراض من لاعبي كلباء وحارس المرمى سلطان المنذري، نجح نبيل فقير في ترجمتها لهدف، ليرفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة، فيما تراجع الجزيرة للمركز الرابع بـ17 نقطة.