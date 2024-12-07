شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل المران الختامى على استاد جودسويل أكبابيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي على استاد جودسويل أكبابيو الدولي بمدينة أويو النيجيرية الذي سيستضيف لقاء الأبيض أمام إنيمبا غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المدير الفني ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد أمام بطل نيجيريا والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

وشدد جوزيه جوميز على ثقته في جميع أفراد الفريق لتحقيق الأهداف المطلوبة، وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب قبل انطلاق المران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غد الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.