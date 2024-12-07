شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ظهور جيد للمساعدين وأداء متواضع لحكم الأهلى وأورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، إن الدولي الموريتاني عبد العزيز بوه (32 عاما والدولي منذ 2021)، تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الأهلي وارولاند بيراتس الجنوب أفريقي، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وقال عقل، إن الحكم سمح بالتنافس العادل واستمرار اللعب طبقا للقانون، كما أحسن تقدير أغلب الأخطاء الفنية وتدخل بالصافرة، واحتسب 22 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات المباراة إلا أنه تغاضى عن أكثر من مخالفة مؤثرة خاصة على لاعبى الفريق المضيف في الوقت الذى أغفل الحكم إشهار البطاقة الصفراء في أكثر من مخالفة طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وأشارا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

وأوضح أن الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، ضم طاقم حكام اللقاء الموريتاني إلى جانب عبد العزيز بوه والثنائي يوسف محمد وبا كاليدو مساعدان والحكم الرابع باباكار سار.

جدير بالذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم تكن متوفرة في هذه المرحلة من البطولة، حيث سيبدأ تطبيقها في مباريات الدور ربع النهائي، لذلك ستكون القرارات التحكيمية لطاقم الحكام داخل المستطيل الأخضر دون الاستعانة بهذه التقنية الحديثة.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفس الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.