شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد يخسر أمام تونس 25 - 21 فى مباراة برونزية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب سيدات كرة اليد أمام نظيره التونسى بنتيجة 25-21 فى المنافسة على برونزية بطولة أفريقيا التى تستضيفها الكونغو والتى شهدت تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم لأول مرة بالتاريخ بالوصول إلى المربع الذهبى .

وخسر منتخب سيدات كرة اليد أمس، الجمعة، أمام نظيره الأنجولي بنتيجة 36 -22 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى الكونغو.

تأهل منتخب سيدات اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز على نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025 .

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.