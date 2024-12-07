شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: خضنا مباراة أورلاندو بهدف الفوز.. والخروج بنقطة وسط هذه الأجواء جيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن الأهلي حصد نقطة مرضية بعد التعادل مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف كولر، فى تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة، المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وأداء الأهلي تحسن فى الشوط الثاني، ولاحت بعض الفرص أمام الفريق، وكذلك بالنسبة للفريق المنافس، لكنها لم تترجم إلى أهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

واستكمل كولر تصريحاته، "بالتأكيد كنا نخوض المباراة بهدف الفوز، ولكن لا يجب أن نغفل قوة المنافس في لقاء اليوم، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا أرى نتيجة التعادل مرضية، والخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر جيد في ظل صعوبة المباراة «واللعب وسط أجواء مناخية صعبة جدا ودرجات رطوبة مرتفعة أثرت على الأداء».

واختتم كولر تصريحاته مؤكدًا أن فريق أورلاندو سريع ومميز وصاحب تكتيك قوي على ملعبه وفرصه في الصعود قريبة للأدوار المقبلة، خصوصًا أنه متساوٍ في النقاط مع الأهلي بصدارة المجموعة.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.