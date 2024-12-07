شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز عن مواجهة إنيمبا: الزمالك لا يخشى أحدا وأتمنى تواجد جمهور المنافس بكثافة والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول القدم بنادي الزمالك، إن مباراة إنيمبا النيجيري المقرر لها غداً الأحد في بطولة الكونفدرالية، ستكون صعبة في ظل قوة الفريق المنافس وإقامة المباراة على ملعب بطل نيجيريا.

وأضاف المدير الفني، في المؤتمر الصحفي، "هناك أمر إيجابي لصالح الزمالك في المجموعة بوجود فريق من نفس الدولة وهو المصري البورسعيدي، ولكن مباراتنا أمامه ستكون خارج القاهرة، وهو منافس قوي ومواجهاته أمام الزمالك تكون قوية".

وتابع جوميز، "كانت لدينا معلومات عن فريق إنيمبا وتابعنا مباراته أمام المصري، وحالياً كرة القدم متاحة أمام الجميع وكل فريق يعلم إمكانيات المنافس".

واختتم المدير الفني قائلاً، "أتمنى أن أرى الجماهير الخاصة بفريق إنيمبا تتواجد بكثافة في المدرجات، وغداً سيكون الأمر مختلفا، والزمالك لا يخشى أحد ونسعى لتقديم مباراة قوية في لقاء الغد".

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.