شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار جوهانسبرج في رحلة العودة للقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

غادرت منذ قليل بعثة فريق الأهلي ملعب أورلاندو ستوديوم متوجهة إلى مطار جوهانسبرج، لبدء رحلة العودة إلى القاهرة، عقب التعادل مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.