شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب رسمياً تأجيل مباراته أمام إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلى خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة، يتضمن الظروف الطارئة التي ترتب ‏عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة ‏كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، وذلك التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات ‏التي أقرها «فيفا» قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الجارى، مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، وطلب الأهلى فى خطابه تأجيل مباراته أمام إنبي في كأس الرابطة المحدد لها 10 ديسمبر.

وأكد النادي الأهلى في ذات الخطاب أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم.

وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والأفريقية بأسرها فى ‏مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر؛ نظرًا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم.‏