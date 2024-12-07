شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب رسمياً تأجيل مباراته أمام إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلى خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة، يتضمن الظروف الطارئة التي ترتب عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، وذلك التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات التي أقرها «فيفا» قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الجارى، مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، وطلب الأهلى فى خطابه تأجيل مباراته أمام إنبي في كأس الرابطة المحدد لها 10 ديسمبر.
وأكد النادي الأهلى في ذات الخطاب أن موعد السفر الذي تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها نفس اليوم.
وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والأفريقية بأسرها فى مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة يوم 10 ديسمبر؛ نظرًا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم.
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