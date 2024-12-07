شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة زد فى الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة ، على حضور تدريبات الفريق استعداداته لمواجهة زد فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك لدعم وتحفيز اللاعبين، قبل اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل.

ويسابق مسئولو نادى غزل المحلة الزمن لحسم ملف المدير الفنى الجديد للفريق خلال الـ48 ساعة القادمة بحد أقصى، خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك.

ويواصل غزل المحلة بقيادة عصام محيسن تدريباته استعداداً لمواجهة زد فى أولى مواجهات ألفريق فى بطولة كأس الرابطة، وعقد محيسن جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز الكامل فى التدريبات لمعالجة الأخطاء قبل العودة للمباريات القوية فى الرابطة والدوري.

وكان نادى غزل المحلة قد أعلن عن تعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد.

وجاء الجهاز ألفنى المؤقت كالتإلى:

عصام محيسن- مدير فني

محمود صبحى- مدرب عام

أشرف شيحة- مدرب مساعد

محمود شفيق- مدرب حراس

السعيد العدل- مخطط أحمال



الجهاز الفنى للمحلة



المحلة