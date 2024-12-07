شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد لاعب الزمالك يخوض فترة معايشة فى نوتينجهام فورست الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، على خوض محمد السيد لاعب وسط فريق الزمالك مواليد 2006 فترة معايشة بنادى نوتينجهام فورست الإنجليزى.

ويخوض محمد السيد فترة معايشة مع فريق نوتينجهام فورست الإنجليزى لمدة أسبوعين، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ضم اللاعب لقائمة الفريق الأول.

ويوقم محمد السيد فى الوقت الحالى بالعمل على انهاء كافة الأوراق المطلوبة لخوض فترة المعايشة، بعد الحصول على موافقة الإدارة.

ويستعد فريق الكرة الأول الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.