شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طائرة الأهلي يخوض مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم، داخل صالة الجيم فى فندق إقامة الفريق في مدينة أوبرلانديا البرازيلية استعدادًا لبطولة العالم للأندية.

وخضع لاعبو الأهلي لتدريبات بدنية فى الجيم بفندق الإقامة في الحادية عشرة بتوقيت البرازيل، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لبطولة العالم للأندية التي تقام فى الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت البرازيل على صالة نادي برايا البرازيلي.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري والطبي المسافر مع البعثة كلًّا من: عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل ومسؤول التغذية، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.