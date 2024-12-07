الامارات | نوريس يعزز حظوظ «ماكلارين» للفوز بلقب الصانعين.. ينطلق أولاً في «ياس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد السائق البريطاني لاندو نوريس، مساعيه لمساعدة فريق «ماكلارين» في حسم لقب بطولة العالم للصانعين، عقب إحرازه مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة «أبوظبي الكبرى» الذي يقام غداً الأحد، على حلبة «مرسى ياس»، ويعد الجولة الختامية من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا 1»، بعد أن نجح نوريس اليوم السبت، في تسجيل اللفة الأسرع في التجارب التأهيلية للسباق.

وسجل نوريس التوقيت الأسرع البالغ دقيقة و22 ثانية و595 جزء من الثانية، متقدماً بفارق 209 جزء من الثانية عن زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري الذي اكتفى بتسجيل ثاني أسرع زمن، فيما جاء سائق فريق «فيراري» الإسباني كارلوس ساينز بفارق 229 جزء من الثانية عن المتصدر نوريس.

وعكست التجارب التأهيلية بفتراتها الثلاثة، الإصرار الذي تمتع به سائقي فريق «ماكلارين» البريطاني نوريس والاسترالي بياستري في حسم لقب بطولة الصانعين في جولة الختام، خصوصاً أن الفريق البريطاني يتقدم بفارق 21 نقطة عن منافسه «فيراري».

وحملت التجارب التأهيلية مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اكتفى بطل العالم للموسم الحالي وحامل لقب النسخ الأربعة الماضية لحلبة مرسى ياس الهولندي ماكس فيرشتابين على متن سيارته «ريد بُل» بالمركز الخامس بفارق 350 جزء من الثانية عن نوريس «المتصدر».

كما خيّب بطل العالم السباعي لويس هاملتون الفائز على حلبة مرسى ياس في خمس مناسبات، آمال جمهوره العريض في «مرسى ياس»، بعدما اكتفى في ظهوره الأخير مع فريق «مرسيدس» بالمركز الـ 18، بعد أن طاف على الحلبة بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و887 جزء من الثانية.

وأعرب نوريس عن سعادته في تسجيله الزمن الأسرع، وقال في تصريحات صحافية: «لم تسر الأمور بالشكل المطلوب خلال الفترات الأولى من التجارب التأهيلية التي عانيت فيها من عدم التماسك، قبل أن ينجح الفريق في إدخال التعديلات المطلوبة على معايير الضبط، ومنح السيارة تماسكاً أعلى، نجحنا في ترجمته بالصورة الصحيحة، خصوصاً في الفترة الثالثة والحاسمة».

وأضاف: «عليّ ترجمة هذا الزخم في مساعدة فريقي على حسم لقب بطولة العالم للصانعين، خصوصاً أنني وزميلي بياستري سننطلق من المركزين الأول والثاني ضمن سعينا نحو تحقيق ثنائية الفوز في السباق الختامي للموسم».