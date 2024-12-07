الامارات | الوحدة يُزيد متاعب العروبة في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد الوحدة من متاعب العروبة بعد أن تغلب عليه 3-0، اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبقي العروبة بهذه الخسارة في المركز الأخير، بعد أن تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، بينما رفع الوحدة رصيده للنقطة الـ 18، وصعد مؤقتاً للمركز الثالث على لائحة الترتيب.

وتقدم الوحدة في الشوط الأول بهدفين حينما افتتح له عمر خريبين باب التسجيل بعد مراوغة وتسديدة أرضية استقرت على يمين الحارس"34".

وبعدها بدقيقتين، عزز أحمد نور الله، من تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد كرة مرتدة من الدفاع سددها مباشرة وهو في مكان قريب من المرمى.

وختم براهيما ديارا أهداف الوحدة بإحرازه الهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز "82".

وقدم العروبة أداءً متماسكا في أول 25 دقيقة واستطاع أن يصمد أمام الهجمات المتتالية للوحدة، كما تمكن من تسجيل هدف السبق عن طريق بوبكر تراولي، لكن تم الغاؤه بداعي التسلل، بيد أنه لم يستطيع أن يواصل على نفس المنوال وسقط في أخطاء دفاعية مكنت أصحاب الأرض من التسجيل في مناسبتين.

وحاول العروبة في الشوط الثاني أن يفعل ما عجز عنه في سابقه فضغط كثيرا على دفاع الوحدة سعيا لتقليص الفارق إلا أن كل محاولاته لتسجيل هدف ذهبت سدى.