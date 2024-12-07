شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعزز رقمه القياسي لأطول سلسلة بلا هزيمة فى دوري الأبطال لـ26 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

عزز فريق الأهلي رقمه القياسي التاريخي لعدد المباريات دون هزيمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووصل إلى 26 مباراة، منذ خسارته أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5 / 2 يوم 11 مارس 2023، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق أي نتيجة سلبية في دوري الأبطال وحصد اللقب الأفريقي مرتين متتاليتين.

وفي 4 مباريات بالنسخة الحالية، نجح الأهلي فى تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على جورماهيا الكيني فى دور الـ32 لدوري الأبطال، ثم الفوز على استاد أبيدجان بافتتاح دور المجموعات، والتعادل مع أورلاندو بالجولة الثانية.

وفاز الأهلي على استاد أبيدجان 4-2 فى القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.