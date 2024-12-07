شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على اللقب.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة علي فرج بنهائي هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري مصطفى عسل ، المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش ، إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل في نصف النهائي على الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-3, 11-2.

بذلك يلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مع مواطنه علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، في منافسة شرسة على صدارة التصنيف العالمي.

وفاز علي فرج في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-7, 11-3, 11-8.

وفي منافسات السيدات، تلتقي نوران جوهر مع نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، في المباراة النهائية للبطولة غداً الأحد، في منافسة شرسة على صدارة التصنيف العالمي.

وفازت نوران جوهر في نصف النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 6-11, 11-8, 11-8.

بينما فازت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، حيث انسحبت اللاعبة الأمريكية من الشوط الثاني للإصابة، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 9-2 rtd.