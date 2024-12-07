شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يشترط شهادة طبية وفحص قلب للاعبين قبل المشاركة فى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الاتحاد المصري للاسكواش ، برئاسة آمنة الطرابلسي ، خطابا رسمياً إلى الهيئات الرياضية التابعة للاتحاد، مشدداً على أهمية وجود شهادة طبية لكل لاعب قبل المشاركة في البطولات التابعة للاتحاد.

وجاء نص خطاب اتحاد الاسكواش كالتالي:

المديرين التنفيذيين للهيئات والأندية الرياضية أعضاء الاتحاد المصري للاسكواش تحية طيبة وبعد... يشرفني ويسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكري وتقديري على دعمكم الدائم مع الاتحاد المصري للاسكواش بناءً على متطلبات السلامة العامة وحرصا منا على صحة وسلامة اللاعبين أثناء ممارستهم رياضة الاسكواش، نود التأكيد على ضرورة التزام جميع اللاعبين بإحضار شهادة طبية معتمدة من مستشفى معتمد تفيد بقدرتهم الصحية على ممارسة اللعبة.

ويُشترط أن تتضمن الشهادة الطبية أنه تم عمل الآتي:

-1. تم إجراء التحاليل الطبية اللازمة

.2. تم إجراء فحص رسم القلب (ECG).

3 . تم إجراء كشف باطنة شامل.

4. تأكيد الطبيب المعالج أن اللاعب بصحة جيدة ومسموح له بممارسة رياضة الاسكواش دون أي موانع طبية.

نرجو من الجميع الالتزام بهذه التعليمات وإحضار الشهادات المطلوبة قبل بدء بطولة كأس مصر، حفاظًا على سلامة اللاعبين وتجنب أي مخاطر صحية قد تنجم عن ممارسة النشاط الرياضي وذلك بداية لعمل ملف طبي لكل لاعب.

نشكر تعاونكم وتفهمكم، ونتمنى للجميع دوام الصحة والتوفيق، وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.