الأهلي يتعادل سلبياً مع أورلاندو فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال

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تعادل فريق الأهلي سلبياً مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب الأخير فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بذلك يحصد الأهلي النقطة الرابعة ويحافظ عل قمة المجموعة الثالثة ، بفارق الأهداف عن أورلاندو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ، ويأتي بعدهما شباب بلوزداد واستاد أبيدجان في المركزين الثالث والرابع بدون أهداف.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور و رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

وأدار المباراة الحكم الموريتاني عبدالعزيز بوه، وعاونه كل من يوسف محمد، مساعد أول، وبا كاليدو، مساعد ثانٍ، وبابكار سار، حكما رابعا.

الشوط الأول

بدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين ، ونشط الأهلي تدريجياً وحاول الوصول إلى مرمى صاحب الأرض كما لعب الفريق الجنوب أفريقي بشكل هجومي بحثاً عن هدف أول لكن الخطورة ظلت معدومة على مرمى الفريقين أول 15 دقيقة.

استمر الأداء المتوسط من الفريقين وتعرض رضا سليم لإصابة بسيطة في الدقيقة 23 تلقى على أثرها العلاج في أرض الملعب ثم استكمل المشاركة في المباراة، قبل أن يتعرض أكرم توفيق لإصابة بسيطة ثم واصل المشاركة في اللقاء.

نشط الفريق الجنوب أفريقي مع نهاية الشوط الأول وسدد أحد لاعبيه تسديدة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، ووعاد الهدوء ليفرض نفسه على اللقاء وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب أورلاندو وسنحت له فرصة خطرة بعدما خرج محمد الشناوي من مرماه بشكل خاطئ لكن ياسر إبراهيم أنقذ الموقف. وتعرض أمام عاشور لإصابة بسيطة وأستكمل المشاركة في المباراة ، قبل أن يتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة قوية في الدقيقة 51 نتيجة صدام عنيف بالرأس مع أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي، وتلقى اللاعب العلاج قبل أن يعود للمشاركة في المباراة. حاول الأهلي الدخول في المباراة لكن بشكل بطئ للغاية ، وفي الدقيقة 63 أجرى الأهلي تغيير ثنائي بنزول محمد مجدي أفشة بدلاً من إمام عاشور كما شارك بيرسي تاو بدلاً من وسام ابو علي.

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تبادلا هجوميا من الفريقين لتسجيل الهدف الأول، وشارك حسين الشحات في الدقيقة 83 بدلاً من رضا سليم ، وسدد الشحات تسديدة قوية في الدقيقة 84 أنقذها حارس أورلاندو وسدد يحيى عطية الله ضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس الفريق الجنوب أفريقي ، ويتواصل الأداء المتبادل من الفريقين إلى أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.