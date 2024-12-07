شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير عروض زيزو قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم من العروض التى تلقاها أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث اتفقوا على بقاء اللاعب وعدم رحيله، خاصة أنه من القوام الأساسي ومن العناصر التي لا غنى عنها.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك الوقت المناسب لفتح ملف تجديد عقد اللاعب، خاصة أنه على رأس أوليات الإدارة، فضلاً عن أن هناك أكثر من لاعب سيتم التجديد له مثل دونجا،عبد الله السعيد،وحمزة المثلوثى.

وبدأت حكاية زيزو مع السعودية في موسم 2023، وبالتحديد عندما شارك الزمالك في البطولة العربية التى أقيمت بالسعودية، ووقتها أرسل نادي الشباب السعودي، عرضا رسميا، لنادي الزمالك، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، ومعرفة الطلبات المادية لإتمام الصفقة. إلا أن الزمالك جدد تمسكه باللاعب وقتها.

وشهدت الانتقالات الصيفية الأخيرة تلقى زيزو عرضا من نادى نيوم أحد أندية الدرجة الأولى بالدورى السعودى، في الوقت الذى قرر الزمالك أنه لن يتخذ أي قرار بشأن زيزو، إلا في حال وصول عرض رسمي

وأخيرا الأخدود الذى الذى طلب ضم اللاعب حيث كشف حسن بن مرزوق المدير الرياضي لنادي الأخدود السعودي، عن أن أحمد مصطفى زيزو ، على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب ناديه في ضمهم بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسنتواجد في مصر قريبا لحسم الصفقة. ، وأكد بن مرزوق أن الأخدود السعودي مهتم بالتعاقد مع زيزو لأنه لاعب كبير.

كما جدد الأخدود السعودى طلبه في ضم اللاعب وأعلنوا أنهم في انتظار عقد جلسة مع الزمالك والنادى خلال يناير، للوصول الى اتفاق بشأن ضم اللاعب.