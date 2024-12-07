الامارات | "لاسدود" بشعار "شادويل" بطلاً لـ "كأس عيد الاتحاد" في جبل علي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد "لاسدود" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب بوبات سيمار، بطلاً لـ (كأس 53) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة "التكافؤ" ومسافة 1600 متر رملي، وجرى في الشوط الخامس والرئيس في حفل سباق "عيد الاتحاد" الذي نظمه اليوم السبت مضمار جبل علي بمشاركة 59 من خيرة الخيول المحلية والدولية، وبلغت إجمالي أشواطه السبعة 556 ألف درهم.

وعرف الفارس تاغ أوشيه، كيفية قيادة "لاسدود" للهيمنة على مجريات الشوط الرئيس البالغ جوائزه 96 ألف درهم، وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية، بفارق 2.85 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "الهزيم" المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين.

وفي باقي النتائج، ذهب لقب ثاني البطولات الكبرى التي تخللها الحفل (كأس طيران الإمارات) وأقيمت في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر رملي، فوز الجواد "بيلي ستار" بشعار "اكرم رايسينغ" وإشراف المدرب دووغ واطوسن وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

وانطلق الحفل بسباق "كأس الوثبة ستاليونز" المخصص للخيول العربية الاصيلة، لمسافة 1600 متر رملي، وانتزع لقبه الجواد "جيم" المملوك لإسطبلات العجبان، وإشراف المدرب عبدالله الحمادي وقيادة الفارس دانيال تودهوب.

وانتزع الجواد "جالانت بليد" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالة بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، على لقب الشوط الثاني الذي جرى لمسافة 1400 متر رملي.

وذهب لقب "جائزة سباق السرعة للخيول المبتدئة" التي جرت في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، لصالح الحصان "هارفست غولد" المملوك لـ "جيلو جيرو" وإشراف المدرب بإشراف المدرب إيليس جين، وقيادة الفارس ألكسندر دا سيلفا.

وجرى الشوط السادس لمسافة 1600 متر رملي، واستطاع خلاله الجواد "ميوزيكال دانسر" المملوك لابو بكر كادورا، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه من تحقيق الفوز.

واختتم الحفل بسباق "الغاف ستيكس" لمسافة 1800 متر "تكافؤ"، وشهد مشاركة 10 خيول، وذهب الفوز بلقبه لمصلح الجواد "كاتب" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين.