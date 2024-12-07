الامارات | أندرسون ينطلق أولاً في سباق "جائزة الشارقة الكبرى" للزوارق السريعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع بطل العالم السويدي جوناس أندرسون على متن زورقه رقم "1" لفريق السويد للعام الثاني على التوالي انتزاع لقب "أفضل زمن" في سباق السرعة الشهير بـ "كسر الكيلو" الذي جرى اليوم على بحيرة خالد ضمن منافسات "جائزة الشارقة الكبرى" ختام بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1" المقامة في إمارة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتنظمها "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" في نسختها الـ 23.

وأهدى السائق السويدي جوناس اندرسون من "فريق فيتنام" لقب "كسر الكيلو" لجولة الشارقة بعدما عزز رصيده وفرصهُ للفوز بلقب هذا العام على صعيد هذه المنافسات إلى 99 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الوصيف الكندي راستي وايت قائد زورق رقم "17" لفريق الشارقة والذي يظل لديه فرصه ضئيلة لانتزاع اللقب من السويدي أندرسون.

ونجح اندرسون في الطواف حول مسار التسابق لبحيرة خالد البالغ طوله 2057 مترا وتسجيل الزمن الأسرع وقدره 45 ثانية و750 جزء من الثانية ليضمن من خلاله حجز مركز الانطلاق الأول للسباق الرئيس في جولة (جائزة الشارقة الكبرى) - الطريق إلى الشارقة الذي ينطلق ظهر يوم غدٍ متفوقاً بفارق 199 من الثانية عن إيريك ستارك قائد زورق رقم "4" لفريق فيكتوري الذي حقق المركز الثاني وذهب المركز الثالث لصالح الإماراتي ثاني القمزي قائد الزورق رقم "5" لفريق أبوظبي بتسجيله زمنا بلغ 46 ثانية و537 من الثانية.

وعلى صعيد سباقي السرعة "السبرينت رايس" توج السويدي جوناس اندرسون المركز الأول في السباق الأول ليحصل على 10 نقاط إضافية وجاء بعده في المركز الثاني الفرنسي بيتر مورين ليحصد 9 نقاط وفي المركز الثالث يأتي الفنلندي سامي سيليو ليحصل على 8 نقاط وفي السباق الثاني توج أيريك ستارك لحصده المركز الاول ليضيف إلى رصيده 10 نقاط والإماراتي ثاني القمزي على المركز الثاني ليحصد 9 نقاط وجاء البولندي بارتك مارشاليك في المركز الثالث ليحصد 8 نقاط.