الامارات | الفارسة مريم علي بطلة كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الفارسة مريم علي كريم على صهوة الفرس "جولديكا فولي" لإسطبلات الكمدة لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات.

وأقيم السباق اليوم لمسافة 100 كلم، في الوثبة بمشاركة 121 فارسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحافظت بطلة السباق على اللقب الذي توجت به العام الماضي، مانحة إسطبلات "الكمدة" الفوز الرابع على التوالي، محققة 3:23:01 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.55 كلم/ ساعة.

وذهب المركز الثاني إلى الفارسة علياء عبيد الشامسي على صهوة "هاجو العزيز" لإسطبلات "بن داين"، محققة 3:23:06 ساعة، وجاءت ثالثة الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة "تورفيسكو اوف جريدوس" لإسطبلات "إنجاز"، محققة 3:23:44 ساعة.