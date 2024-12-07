شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع بـ أفشة وتاو بدلا من وسام وإمام فى مباراة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الأهلي تغييرين فى مباراته أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنزول أفشة وبيرسي تاو بدلا من إمام عاشور ووسام أبو علي في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثاني من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.