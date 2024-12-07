شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو ينشط هجومياً والأهلي يحافظ على التعادل السلبي بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، المُقامة حالياً بملعب الأخير فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومازال التعادل السلبي مستمراً.

بدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين ، ونشط الأهلي تدريجياً وحاول الوصول إلى مرمى صاحب الأرض كما لعب الفريق الجنوب أفريقي بشكل هجومي بحثاً عن هدف أول لكن الخطورة ظلت معدومة على مرمى الفريقين أول 15 دقيقة.

استمر الأداء المتوسط من الفريقين وتعرض رضا سليم لإصابة بسيطة في الدقيقة 23 تلقى على أثرها العلاج في أرض الملعب ثم استكمل المشاركة في المباراة، قبل أن يتعرض أكرم توفيق لإصابة بسيطة ثم واصل المشاركة في اللقاء.

نشط الفريق الجنوب أفريقي مع نهاية الشوط الأول وسدد أحد لاعبيه تسديدة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، ووعاد الهدوء ليفرض نفسه على اللقاء وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب أورلاندو وسنحت له فرصة خطرة بعدما خرج محمد الشناوي من مرماه بشكل خاطئ لكن ياسر إبراهيم أنقذ الموقف. وتعرض أمام عاشور لإصابة بسيطة وأستكمل المشاركة في المباراة ، قبل أن يتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة قوية في الدقيقة 51 نتيجة صدام عنيف بالرأس مع أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي، وتلقى اللاعب العلاج قبل أن يعود للمشاركة في المباراة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء ‏وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي، وبذلك ينضم أشرف داري لدكة البدلاء بعد غياب عن مباريات للإصابة فى الكاحل.

ويُدير الأهلي وأورلاندو الحكم الموريتاني عبدالعزيز بوه ، ويعاونه كل من يوسف محمد، مساعد أول، وبا كاليدو، مساعد ثانٍ، وبابكار سار، حكما رابعا.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.