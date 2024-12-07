شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى: مستعدون للفوز على دجوليبا المالى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي بيراميدز ، إن الفريق جاهز تماما لمواجهة دجوليبا المالي في دوري أبطال أفريقيا ، مشددا على أن جميع اللاعبين مستعدون للقاء ولديهم الرغبة فى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي فى البطولة القارية بعد الانتصار الأول، والوصول للنقطة السادسة.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة مساء غد الأحد باستاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، فى ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأوضح ماييلي، في المؤتمر الصحفي، أن الفريق لديه الدوافع الكبيرة لتحقيق الانتصار في مواجهة دجوليبا من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر نحو التأهل للدور المقبل من البطولة، والفريق جاهز تماما ومستعد وبكل قوة.

ماييلي أكد أن الفريق لم يحصل على الراحة المطلوبة مع نهاية الموسم الماضي واضطر لبدء الموسم الجديد قاريا ثم محليا، وفي ظل حالة عدم الراحة والإجهاد وتلاحم الموسمين يحاول اللاعبون بذل أقصى جهد لديهم للتقدم في جميع البطولات.