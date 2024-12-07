شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لمواجهة نور الشربيني فى نهائي هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في نصف النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 6-11, 11-8, 11-8.

بذلك تلتقي نوران جوهر مع نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، في المباراة النهائية للبطولة غداً الأحد، في منافسة شرسة على صدارة التصنيف العالمي.

وفازت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، حيث انسحبت اللاعبة الأمريكية من الشوط الثاني للإصابة، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 9-2 rtd.

بذلك تضمن مصر لقب السيدات، حيث تنتظر نور الشربيني الفائزة من مباراة نوران جوهر وهانيا الحمامي فى النهائي.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين، بواقع 20 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

11 لاعبة فى منافسات السيدات: نور الشربيني، زينة ميقيوي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، أمينة عرفي، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، ندى عباس، نوران جوهر.

9 لاعبين فى منافسات الرجال: علي فرج، محمد زكريا، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومصطفى عسل.