شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن علي رئيسا للاتحاد المصري للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أيمن علي فى الفوز برئاسة الاتحاد المصري للدراجات خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم، السبت، لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2028.

وحصل أيمن علي على 11 صوتا، فيما حصل منافسه محمد البخاري على 9 أصوات، وخالد عوف صوت واحد.

وتشهد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للدراجات حضور 21 هيئة رياضية لها حق الانتخاب والتصويت وهم: “المؤسسة العسكرية بالسويس، التجارة بالسويس، الغريب، النوبة، شباب مصر، الفنار، بورفؤاد، بورسعيد الرياضي، المريخ، الرباط وأنوار السفن، تجديف بورسعيد، قارون، محافظة الفيوم، الشبان المسلمين، الفرسان، جزيرة الورد، النصر الجمهوري، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، بهتيم، 6 أكتوبر“.

وتنافس على منصب رئاسة اتحاد الدراجات 5 أشخاص وهم: “أيمن علي، عصام عاشور، خالد عوف، طلعت عبده، ومحمد البخاري“، فيما يتم فرز باقي الأصوات لحسم الفائزين بمنصب أعضاء مجلس الإدارة.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات من رئيس و9 أعضاء.