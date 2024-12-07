شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل منتخب سيدات اليد للمنافسة على برونزية أفريقيا والتأهل للمونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبو وعشاق كرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخب فراعنة السيدات أمام نظيره التونسى اليوم، السبت، للمنافسة على برونزية بطولة أفريقيا التى تستضيفها الكونغو والتى شهدت تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم لأول مرة بالتاريخ بالوصول إلى المربع الذهبى.

س.. ما موعد مباراة مصر وتونس؟ ج.. تقام مباراة مصر وتونس فى الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة. س.. ماذا فعل منتخب سيدات اليد فى نصف النهائى؟ ج.. تلقى منتخب سيدات كرة اليد الخسارة أمس الجمعة أمام نظيره الأنجولي بنتيجة 36 -22 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا. س.. ما أفضل مركز حققه منتخب سيدات اليد فى البطولات الأفريقية؟ ج.. منتخب مصر للسيدات شارك من قبل فى 11 نسخة، وتعتبر تلك البطولة المشاركه الثانية عشرة.

منتخب مصر شارك أعوام 1974,1981,1983,1985,1987,1989,1991,2004,2010,2012,2022 .

افضل مركز حققه منتخب سيدات اليد كان المركز الثالث ببطولة عام 1974.

س.. كيف تأهل منتخب اليد إلى بطولة العالم 2025؟ ج.. تأهل منتخب سيدات اليد إلى نصف النهائى بعد الفوز على الكونغو بنتيجة 23-22 فى ربع نهائى بطولة أفريقيا، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025. س.. ماذا قدم منتخب اليد خلال مشواره بالبطولة؟ ج..تأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية ، و نجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثان اللقاءات على الكونغو و الجزائر على التوالى ، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا.